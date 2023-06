Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e São Paulo irão se enfrentar, às 16h, em jogo que vale vaga no G-4 da competição. Pela primeira vez no ano, a Arena terá todas as áreas liberadas para sua torcida, após cumprir punição determinada pelo STJD, ainda na Série B, ano passado, depois de uma briga entre os próprios integrantes de algumas torcidas organizadas do clube.