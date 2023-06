Santos x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter e Santos irão se enfrentar, neste sábado (3), em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h, na Vila Belmiro. As equipes vem buscando se redimir com o torcedor, afinal, no meio de semana, foram eliminadas na Copa do Brasil. O Peixe caiu para o Bahia, e o Colorado, para o América-MG. Os dois confrontos foram definidos nos pênaltis.

Os mandantes ocupam a 12ª colocação com 11 pontos, já o Inter está em 13º, com 10. O goleiro John, que vem se destacando no time de Mano Menezes, será desfalque para a partida, pois pertence ao Santos, e não pode ser relacionado. Já Campanharo também está fora, suspenso, após levar o terceiro amarelo, contra o Bahia, no último domingo. Rodrigo Moledo, por desgaste físico, e Pedro Henrique, com um desconforto no tornozelo esquerdo, nem viajaram com a delegação.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Santos - João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

Inter - Keiller; Rômulo, Nico Hernández, Vitão e Renê; Baralhas, Johnny, Alan Patrick e De Pena; Wanderson e Lucca (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Marcyano da Silva Vicente. No VAR, estará Rodrigo Nunes de Sá.

SERVIÇO SANTOS X INTER:

Local: Estádio Vila Belmiro

Horário: 21h

Transmissão: SporTV e Premiere