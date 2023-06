Notas esportivas

Série B - Pela 10ª rodada, nesta sexta-feira, jogam Botafogo-SP x Tombense e Ceará x Chapecoense (19h), Vitória x Ituano e Criciúma x Atlético-GO (21h30min). No sábado, tem Juventude x Avaí (16h), Mirassol x Ponte Preta e ABC-RN x Novorizontino (17h) e Vila Nova-GO x Sampaio Corrêa-MA (21h). Fechando a rodada, no domingo, se enfrentam Guarani x CRB (15h30min) e Londrina x Sport (18h). Série C - Os gaúchos entram em campo no domingo, pela 6ª rodada. Às 16h30min, o São José visita o Paysandu, em Belém do Pará e, às 19h, em Erechim, o Ypiranga recebe a Aparecidense-GO. Série D - Mais dois confrontos gaúchos marcam a 5ª rodada da quarta divisão. No domingo, às 16h, no Bento Freitas, tem Brasil de Pelotas x Aimoré e, às 18h, no Estádio do Vale, jogam Novo Hamburgo x Caxias. Falecimento - O ex-árbitro Léo Feldman morreu nesta quinta-feira, aos 67 anos, em decorrência de um câncer na garganta. Ele foi um dos principais árbitros do futebol carioca e brasileiro na década de 1990. No Rio de Janeiro, apitou a final do Estadual de de 1995, quando o Fluminense venceu o Flamengo com o gol de barriga de Renato Portaluppi. Atletismo - A 38ª maratona de Porto Alegre irá ocorrer neste final de semana, entre sábado e domingo, na Capital. No primeiro dia, serão realizadas a meia maratona e a rústica, com os percursos de 21k e 7km, respectivamente. No segundo dia, é a vez da prova principal, de 42 km. Todas elas terão a largada no BarraShoppingSul, e a previsão de participantes, somando todas as provas, é de aproximadamente 18 mil pessoas. Fórmula 1 - Após o GP de Mônaco, a categoria volta para a disputa do GP da Espanha, neste final de semana. De sexta a domingo, irão ocorrer os treinos, a fase classificatória, e a corrida. A atração principal será às 10h de domingo. O treino classificatório ocorre no sábado, às 11h. A Band fará a cobertura completa do evento. Tênis - O brasileiro Thiago Wild venceu mais uma em Roland Garros, e avançou para a terceira rodada do torneio. Após a estreia surpreendente, ele conquistou, nesta quinta-feira, sua segunda vitória na competição, contra o argentino Guido Pella, por 3 sets a 1 (6/3, 3/6, 6/4 e 6/3). Na próxima fase, o paranaense terá pela frente o japonês Yoshihito Nishioka, 33º no ranking da ATP.