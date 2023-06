Com Arena totalmente liberada, Grêmio recebe o São Paulo, neste domingo

Com o clima leve no vestiário, o Grêmio, enquanto espera o seu próximo adversário pelas quartas de final da Copa do Brasil, foca no Campeonato Brasileiro, e recebe o São Paulo, neste domingo, às 16h, na Arena. A classificação veio com uma bela vitória contra o Cruzeiro, no Mineirão, por 1 a 0, onde a equipe de Renato Portaluppi se mostrou madura para competir no mata-mata.

Com expectativa de um estádio lotado e apoio incondicional do torcedor, o clima de euforia não pode tirar a concentração do time, que terá um duelo difícil, onde precisa somar os três pontos se quiser entrar no G-4. Para isso, pela primeira vez neste Brasileirão, o clube terá todos os espaços da Arena liberados, já que cumpria uma determinação do STJD por uma punição na Série B do ano passado.

Embalado pela sequência de três vitórias consecutivas e cinco jogos sem derrota, o Tricolor conta com o crescimento de algumas peças chaves do elenco, como Villasanti e Kannemann, além daqueles que estão regulares desde o começo da temporada, como Suárez e Bitello. O uruguaio, porém, é dúvida para domingo, por causa do desgaste físico que vem tendo, e será reavaliado nesta sexta-feira, para ver se terá condições de ir a campo.

Além disso, o esquema de três zagueiros que Portaluppi manteve, mesmo após a derrota por 4 a 1 contra o Palmeiras, quando foi utilizado pela primeira vez, está dando equilíbrio ao time, que se defende melhor e ataca com mais organização.

Com 14 pontos na tabela, o Tricolor está apenas dois atrás do Palmeiras, vice-líder da competição, que tem 16. A distância para o líder Botafogo, no entanto, é um pouco maior. Os cariocas possuem 21 pontos, sete a mais que os gaúchos. Com um calendário não tão apertado em comparação com alguns concorrentes, o grupo pode treinar com mais calma e se preservar para seus compromissos. Com isso, é evidente que os comandados de Portaluppi têm tudo para brigar na parte de cima da tabela, dando sequência à boa fase, e empolgando sua torcida.

Os visitantes também atravessam grande fase, e estão invictos há 12 jogos, crescendo muito de rendimento após Dorival Jr. assumir o comando técnico do clube. Já são 15 pontos somados na competição, ocupando a terceira posição na tabela. Essa é mais uma motivação para a equipe celeste, que pode encerrar a sequência de bons resultados do São Paulo e ultrapassá-los na tabela.