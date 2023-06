Em novo recomeço, Inter encara o Santos, neste sábado, na Vila Belmiro

Nesta quarta-feira, o Inter caiu para o América-MG nos pênaltis, após vencer a partida no tempo normal, pelo placar de 3 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com requintes de crueldade, em uma noite que o torcedor se permitiu sonhar com uma classificação improvável, o elenco saiu atônito do Beira-Rio, e parecia não entender o que havia acontecido. Porém, sem tempo para se lamentar, a equipe já está de olho no Santos, em compromisso válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (3), às 21h, na Vila Belmiro.

O Colorado vem de três vitórias consecutivas, mas a última teve o gosto amargo da eliminação, e a pressão do torcedor, após mais um vexame, dentro de casa. Com a temporada a todo o vapor, os comandados de Mano Menezes têm uma sequência importante de jogos nas competições em que ainda estão vivos, e não podem se abalar pelos resultados negativos.

Na próxima quarta-feira, logo depois do jogo contra o Peixe, neste final de semana, a batalha será no Uruguai, contra o Nacional, pela Libertadores, onde o Inter é líder de sua chave, mas precisa do resultado, pois o grupo está embolado.

Focando no jogo a jogo, o embate contra o Santos marca o reencontro do Colorado com o treinador Odair Hellmann, que comandou a equipe em 2018 e 2019. O técnico chegou à final da Copa do Brasil no seu segundo ano à frente do Alvirrubro, e após uma derrota dolorosa na decisão para o Athletico-PR e alguns tropeços na reta final do Brasileiro, acabou sendo demitido. Outro reencontro que irá acontecer, é com o ídolo máximo da história do clube, Paulo Roberto Falcão, que hoje ocupa o cargo de coordenador de futebol do time paulista.

As boas notícias para o final de semana são o retorno de Alan Patrick e Rômulo, que estarão disponíveis e devem fazer parte do onze inicial. O primeiro estava suspenso no meio de semana, e o segundo já havia atuado na Copa do Brasil pelo Athletic-MG, e por isso, não pôde ser escalado. O atacante Luiz Adriano também deve aparecer entre os relacionados, após ter ficado de fora do confronto contra o América-MG, pois se recuperava de uma pancada na cabeça, que o fez deixar o campo inconsciente, sofrida no jogo contra o Bahia, no último domingo.

Com a data FIFA se aproximando, o volante Johnny foi convocado para a seleção dos Estados Unidos, onde irá disputar a semifinal e final (ou disputa de terceiro lugar, em caso de eliminação) da Liga das Nações da Concacaf. O jogador será desfalque, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Ele também seria desfalque contra o Nacional, no dia sete, mas a direção do clube, em contato com a Federação de Futebol dos EUA, conseguiu postergar a apresentação do atleta para o dia oito.