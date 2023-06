Copa do Brasil - Pelos duelos de volta das oitavas de final, nesta quinta-feira, às 19h30min, jogam São Paulo (2) x (0) Sport, e, às 20h, Flamengo (0) x (0) Fluminense. Apostas esportivas - Por unanimidade, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) suspendeu o atacante Jarro, que atuava pelo São Luiz, por dois anos. Ele foi condenado por ter cometido um pênalti para beneficiar apostadores. O julgamento foi realizado na noite de terça-feira. O jogador admitiu ter cometido a infração de maneira proposital. Ele fez acordo com o Ministério Público de Goiás, que investiga esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro, e não faz parte dos jogadores denunciados criminalmente. Mundial sub 20 - A seleção brasileira venceu a Tunísia por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Ciudad de La Plata, na Argentina, e garantiu uma vaga nas quartas de final do torneio. Marcos Leonardo, Andrey Santos (duas vezes) e Matheus Martins fizeram os gols da seleção brasileira. O Brasil enfrentará Israel nas quartas de final. O confronto está marcado para o próximo sábado, às 14h30min. Real Madrid - A revista Forbes publicou nesta quarta-feira lista com os 30 clubes de futebol mais valiosos do planeta. A publicação especializada em economia avaliou o valor de mercado dos clubes. O valor médio é de US$ 2,17 bilhões (R$ 11,9 bi). O Real Madrid está no topo da lista pelo segundo ano consecutivo, cotado em US$ 6,07 bilhões (R$ 31,03 bilhões). O Manchester United ultrapassou o Barcelona e ocupa a segunda posição US$ 6 bi (R$ 30,68 bi). O Barça fecha o top 3, US$ 5,51 bi (R$ 28,17 bi). Vôlei - A seleção brasileira feminina perdeu a partida de estreia na Liga das Nações. A equipe caiu diante da China por 3 sets a 2 (25/23, 22/25, 25/20, 20/25 e 15/12), nesta quarta-feira, em Nagoya, no Japão. No tie-break a equipe de Zé Roberto Guimarães vencia por 12 a 10, mas levou cinco pontos seguidos e saiu derrotada de quadra.