Inter x América-MG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter e América-MG se enfrentam, nesta quarta-feira (31), no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio, às 21h30min. O primeiro confronto entre as equipes terminou com o placar de 2 a 0 para o Coelho, que construiu a vantagem no Independência e vem a Porto Alegre podendo perder por até um gol de diferença. Caso o Colorado saia vitorioso por dois gols, a partida será decidida nos pênaltis.

O time do treinador Mano Menezes conta com o apoio da torcida para reverter o cenário negativo, e a direção prevê um público de aproximadamente 40 mil pessoas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Inter - John; Rômulo, Moledo, Nico Hernández e Renê (Thauan Lara); Campanharo, Johnny e De Pena; Pedro Henrique, Alemão e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

América-MG - Cavichioli; Marcinho, Maidana, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Everaldo (Júlio César), Mastriani e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa. No VAR, Thiago Duarte Peixoto.

SERVIÇO INTER X AMÉRICA-MG:

Local: Estádio Beira-Rio;

Horário: 21h30min;

Transmissão: Amazon Prime

INGRESSOS:

Academia do Povo, Nada Vai Nos Separar e Campeão do Mundo, terão acesso gratuito às áreas livres. Eles deverão realizar o tradicional passo a passo de aquisição de entradas na plataforma Mundo Colorado Os sócios das modalidades, terão acesso gratuito às áreas livres. Eles deverão realizar o tradicional passo a passo de aquisição de entradas na plataforma

Para quem já tem modalidades de check-in (Carteira Vermelha, Patrimonial Clube, Parque Check-In), o clube dá direito a um ingresso para acompanhante nas áreas livres. Tal benefício não inclui a modalidade Coloradinho. Associados de Cadeira Locada também poderão retirar uma entrada extra, válida para as áreas livres ou locadas. Para não-sócios, os ingressos, que variam entre R$ 40,00 e R$ 180,00 podem ser adquiridos de forma online até o dia do confronto.