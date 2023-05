Notas esportivas

Douglas Costa - A Justiça do Rio Grande do Sul decretou, nesta terça-feira, a prisão do ex-jogador do Grêmio, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Como o atleta não mora no Brasil - atualmente, ele defende o LA Galaxy -, o mandado de prisão não será expedido. Caso ele seja visto em território nacional, qualquer oficial ou autoridade da Justiça está instruído a prendê-lo. Justiça - O torcedor do Inter que invadiu o campo com a filha no colo após a derrota para o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, foi suspenso por 10 jogos. Ele e outros quatro torcedores, também punidos pela invasão de campo, deverão se apresentar em delegacias nas próximas 10 partidas do Colorado. A medida foi definida na segunda-feira em audiência no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JTGE) de Porto Alegre. Seleção brasileira - A Rede Globo continuará sendo a casa da seleção brasileira na televisão. Com o novo acordo divulgado nesta terça-feira, a emissora irá transmitir todos os jogos do Brasil até 2026. Real Madrid - O clube não irá exercer a opção de compra no contrato do lateral-direito Vinicius Tobias, cria do Inter, que pertence ao Shakhtar Donetsk. A cláusula para comprar o brasileiro é de 20 milhões de euros, os Merengues consideram que o investimento não é válido. Em sua passagem, Tobias atuou apenas pelo Real Castilla, time B do Real. Seu contrato com o Shakhtar vai até 2026, mas o atleta pode ser negociado na janela de verão europeia. Tênis - O brasileiro Thiago Wild fez história, nesta terça-feira, ao bater o número dois do mundo, o russo Daniil Medvedev, em sua estreia no Roland Garros. O tenista, que ocupa a 172ª posição no ranking mundial, era a zebra do confronto, e ninguém estava esperando que ele fosse conquistar uma vitória tão significativa. O duelo terminou em 3 sets a 2, com as parciais 7/6 (5), 6/7 (6), 2/6, 6/3 e 6/4. O próximo compromisso de Wild será contra o argentino Guido Pella, nesta quinta-feira, com o horário a definir. Wild é apenas o segundo brasileiro na história a eliminar um tenista top 2 do mundo em torneios Grand Slam, igualando um feito de Gustavo Kuerten em 2004, contra Roger Federer.