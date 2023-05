Em jogo aberto, Grêmio busca desbancar o Cruzeiro, no Mineirão

Nesta quarta-feira (31), o Grêmio vai a Minas Gerais confiante, após duas vitórias importantes no Campeonato Brasileiro, contra Inter e Athletico-PR, e enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 20h. Pela ida, as equipes empataram em 1 a 1, na Arena, em uma partida tensa, com chances claras de gol para ambos os lados. Agora, mais embalado pelos bons resultados, o Tricolor vai a campo buscando a classificação em um confronto aberto e imprevisível.

Em Porto Alegre, os mandantes foram surpreendidos pela coragem do seu adversário para jogar dentro de seu campo, buscando ter a bola e chegar ao gol de maneira organizada. A Raposa saiu na frente e esteve próxima de aumentar o marcador, tanto pelo seu próprio mérito, como pela desatenção da defesa gremista, que esteve mais exposta do que o normal, principalmente no primeiro tempo. Foi no talento fora da curva de Luisito Suárez, que o empate veio, em um lance de craque protagonizado pelo centroavante uruguaio, já na reta final da segunda etapa.

Poupados na rodada do Brasileiro no final de semana, alguns titulares irão retornar ao time para a decisão no mata-mata. Suárez, Carballo e Bitello ficaram de fora do confronto, para que estivessem inteiros e à disposição do treinador. O capitão Walter Kannemann também estará de volta, após cumprir suspensão no jogo pelo Nacional. Portanto, o técnico Renato Portaluppi poderá contar com os seus principais nomes, e poderá montar o time considerado ideal.

Com esse cenário, devem ir a campo Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fábio, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Suárez.

O Grêmio já está em solo mineiro, o grupo embarcou, nesta terça-feira (30), às 14h, em voo fretado para Belo Horizonte. Antes, pelo turno da manhã, Portaluppi comandou o último treino da equipe antes do duelo, no CT Luiz Carvalho, com os portões fechados. Pênaltis foram treinados, sabendo que há a possibilidade das cobranças definirem o classificado para as quartas. Sem a regra do gol fora, qualquer empate no tempo normal levará a decisão para as penalidades.