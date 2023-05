Com 40 mil apoiando, Inter quer reverter a vantagem do América-MG, na Copa do Brasil

Em desvantagem após uma atuação desastrosa fora de casa, o Inter conta com o apoio incondicional do seu torcedor para buscar a classificação, nesta quarta-feira (31), às 21h30min, contra o América-MG, no Beira-Rio. O duelo será válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na ida, no Independência, o placar ficou no 2 a 0 para o Coelho, que sequer levou a campo sua força máxima, pois está focado em reverter a sua situação no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a zona de rebaixamento. A partida ficou marcada pelos vacilos do Colorado, que teve Alan Patrick expulso aos 20 minutos do segundo tempo, e cometeu dois pênaltis nos acréscimos, ambos convertidos por Aloísio, contra a meta de Keiller.

Buscar a virada, mesmo que em casa, será uma missão muito difícil para a equipe de Mano Menezes, que voltou a vencer em seus dois últimos compromissos, mas não convenceu dentro de campo. Com o cartão vermelho na ida, Alan Patrick está suspenso e sua ausência será muito sentida. Além da liderança que o capitão exerce sobre o grupo, o camisa 10 também é, indiscutivelmente, o melhor jogador do time.

Outro desfalque de peso para o duelo é o meia Maurício, que na ausência de Alan, costuma atuar centralizado, como seu substituto, por ser o jogador com as características mais parecidas no elenco. Gabriel Mercado também segue fora por lesão, ambos os atletas se machucaram no Grenal 439, e desde então, estão no departamento médico. Luiz Adriano é mais um que não deve aparecer entre os relacionados, pois saiu desacordado do gramado, no domingo, contra o Bahia, após um choque de cabeça. O atacante recebeu alta do hospital nesta segunda-feira, mas foi liberado dos treinos para seguir repousando.

As boas notícias ficam com Renê e Vitão, homens de confiança do treinador, que podem aparecer no time titular. O lateral-esquerdo tem mais chances de atuar, já que no final de semana esteve em campo por 45 minutos, entrando no intervalo. Já o zagueiro ainda é dúvida, pois voltou aos treinos nesta segunda, e não teve minutos desde que se machucou.

Sabendo que o Inter precisa atacar desde o primeiro minuto, o onze inicial deve ser formado por: John; Rômulo, Mercado, Nico Hernández (Vitão) e Renê (Thauan Lara); Campanharo, Johnny e De Pena; Pedro Henrique, Alemão e Wanderson.

Precisando melhorar o preparo da equipe, a direção anunciou o retorno do preparador físico Flávio de Oliveira. Após uma negociação arrastada, o profissional demitido do Corinthians, regressa ao Colorado com vínculo até o final de 2023. Sua missão é devolver o preparo que a equipe apresentava na reta final do Brasileirão de 2022.