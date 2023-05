Abel é eleito pela 2ª vez melhor técnico português fora de Portugal

Folhapress

Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador português atuando no exterior pelo segundo ano consecutivo. O prêmio foi concedido na segunda-feira (29) pela Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID).O comandante palmeirense desbancou novamente nomes como José Mourinho (Roma), Jorge Jesus (Fenerbahce) e Bruno Lage (ex-Wolves). Abel já foi campeão em 2023 da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista, além de ter conquistado o Campeonato Brasileiro, a Recopa Sul-Americana e o Estadual no ano passado.LEIA MAIS: Juventus faz acordo com federação e evita nova perda de pontos no ItalianoO treinador eleito o melhor atuando em Portugal foi Roger Schmidt, do Benfica, que conquistou o Campeonato Português. É tradição conceder o prêmio ao campeão nacional. Já o atacante Rafael Leão, campeão italiano com o Milan, foi o melhor jogador no estrangeiro. Gonçalo Ramos, do Benfica, venceu a categoria entre os atletas atuando no país.