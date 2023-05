Diante do Bahia, Inter quer se recuperar no Brasileirão

Na berlinda da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e precisando acordar o quanto antes, o Inter projeta o confronto contra o Bahia, neste domingo, pela 8ª rodada, como a oportunidade ideal para voltar a pontuar na competição. Jogando no Beira-Rio contra uma equipe que também vem de maus resultados, o Colorado aposta na superioridade de seu elenco e no fator casa para sair vitorioso. A partida, que irá ocorrer às 16h, pode marcar a reestreia do chileno Charles Aránguiz.

Em um campeonato de pontos corridos, a largada é importante para ditar as pretensões ao longo do ano. Para um clube com grandes ambições, ocupar a parte de baixo da tabela não é suficiente, e quanto mais próximo da zona do rebaixamento, mais cresce a pressão.

Casos de rebaixamento como o do próprio Inter, em 2016, mostram que o nervosismo de não deixar a parte de baixo da tabela, à medida que as rodadas vão passando e os resultados não vão acontecendo, é o que acaba definindo a queda à Série B.