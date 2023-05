Série B - O Juventude conquistou os primeiros três pontos como visitante. Na estreia do técnico Thiago Carpini, o time de Caxias do Sul venceu a Chapecoense por 2 a 0, neste domingo, na Arena Condá. Outros resultados da 7ª rodada: Mirassol 2x0 Vitória-BA, Tombense 0x2 Londrina, Atlético-GO 0x0 Avaí, Sport Recife 3x0 Botafogo-SP, Ituano 0x2 Novorizontino, Sampaio Corrêa 1x0 ABC, Ponte Preta 1x1 Guarani e CRB 0x3 Vila Nova-GO.

Série C - Pela quarta rodada, em Teresina, o Altos-PI venceu o Ypiranga por 3 a 2. O Ypiranga de Erechim segue com sete pontos e ocupa a terceira posição no Brasileiro da Série C.

Brasileirão feminino - As Gurias Coloradas golearam, em casa, o Bahia por 3 a 0, no sábado, em partida da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio perdeu para o Real Brasília, no Distrito Federal, por 1 a 0. Na próxima quinta-feira, tem Grenal, em Eldorado do Sul, às 18h30min.

Fórmula 1 - Após a Ferrari anunciar a doação de 1 milhão de euros, a Fórmula 1 repetiu a ação e prometeu o mesmo valor, equivalente a R$ 5,3 milhões, para as vítimas das enchentes na região norte da Itália. As fortes chuvas afetaram diretamente a categoria, que precisou cancelar o GP de Emilia-Romagna, que seria realizado neste final de semana.

Ciclismo - O Brasil chegou a 21 vagas confirmadas na Olimpíada de Paris, em quatro modalidades. A conquista mais recente veio no sábado, graças à medalha de ouro de Paola Reis no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo BMX, disputado em Riobamba (Equador), que garantiu ao Brasil um lugar na prova feminina dos jogos da capital francesa, no ano que vem. A baiana de 23 anos teve, no pódio, a companhia da paulista Priscilla Stevaux, medalhista de bronze. A prata ficou com a canadense Molly Simpson.

Tiro com arco - O carioca Marcus Vinícius D'Almeida conquistou, neste domingo, a medalha de ouro na etapa de Xangai (China) da Copa do Mundo da modalidade. Na final, o brasileiro de 25 anos derrotou o sul-coreano Oh Jin-Hyek, campeão olímpico nos Jogos de Londres (Reino Unido), em 2012. Vice-campeão mundial em 2021, em Yankton (Estados Unidos), D'Almeida chegou ao topo de uma Copa do Mundo pela segunda vez. No ano passado, o carioca venceu a etapa de Paris (França).