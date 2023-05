Restam poucos ingressos para o Grenal 439

Mesmo com os dois times vivendo momentos ruins dentro de campo, a promessa é de Arena com bom público para o segundo clássico Grenal da temporada. Neste domingo (21), às 18h30min, Grêmio e Inter entram em campo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto pode ser decisivo para a sequência dos técnicos Renato Portaluppi e Mano Menezes no comando de suas equipes.

Arena Porto-Alegrense não informe a projeção de público um dia antes dos jogos, a última parcial apontava cerca de 18 mil ingressos vendidos, restando apenas cadeiras Gold à venda. Com isso, a expectativa é de um público entre 45 mil e 50 mil na casa gremista no Grenal 439.

É bom lembrar que a arquibancada Norte estará fechada, privando 8 mil lugares na Arena. O espaço está interditado pelas brigas entre as torcidas organizadas do clube no jogo contra o Cruzeiro pela Série B do ano passado.

No primeiro duelo entre Grêmio e Inter neste ano, pela fase de grupos do Campeonato Gaúcho, também disputado na Arena, foram 49.460 torcedores. O público ficou atrás apenas das conquistas gremistas da Recopa Gaúcha, contra o São Luiz (49.614), e a final do Gauchão, contra o Caxias (51.556).