Multado por crítica a árbitro, Klopp quer saber "para onde vai o dinheiro"

Folhapress

Jürgen Klopp comentou sobre a suspensão que recebeu da Federação Inglesa. Klopp concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, prévia do confronto entre Liverpool e Aston Villa pela Premier League.O alemão não estará na área técnica amanhã. Klopp cumpre suspensão de um jogo neste sábado, e também foi penalizado com multa de 75 mil libras (R$ 466 mil na cotação atual). Klopp quer saber para onde vai o dinheiro da multa. O treinador do Liverpool afirmou que não gostaria que os fundos fossem revertidos à Federação Inglesa de Futebol."Eu esperava a punição. Gostaria de saber para onde vai o dinheiro. Ficarei feliz em pagar se for para uma boa causa. Se a Federação Inglesa de Futebol (FA) manter o dinheiro, então teremos que conversar de novo. As pessoas ao meu redor estavam bem pessimistas, acharam que a punição seria maior", disse Klopp.A decisão foi tomada devido a falas de Klopp sobre o árbitro Paul Tierney, que apitou vitória do Liverpool por 4 a 3 sobre o Tottenham, em 30 de abril. O alemão deu as seguintes declarações à imprensa após ser questionado sobre levar cartão amarelo:"Nós temos nossa história com (Paul) Tierney. Realmente não sei o que esse homem tem contra nós, ele disse que não há problema nenhum, mas não pode ser verdade. A maneira como ele olha para mim, eu não entendo. Mas de novo? Ele estava apitando jogo contra o Tottenham (em 2021) quando Harry Kane deveria ter sido expulso. E eu amo esse jogador, não quero que ele leve cartão vermelho, mas deveria. Assim é o senhor Tierney. É muito complicado de entender".