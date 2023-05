Notas esportivas

Liga Europa - Nesta quinta-feira, foram definidos os finalistas do torneio. Na Alemanha, Bayer Leverkusen e Roma empataram sem gols e como os italianos haviam vencido o jogo de ida avançou à decisão. O outro finalista é o Sevilla que bateu a Juventus por 2 a 1 a prorrogação. A grande final será no próximo dia 31. Série B - Nesta sexta-feira, dando início a 7ª rodada, jogam Mirassol x Vitória e Tombense x Londrina (19h); Atlético-Go x Avaí (21h30min). No sábado, tem Sport x Botafogo-SP (16h); Ituano x Novorizontino e Sampaio Corrêa e ABC-RN (17h). E, no domingo, duelam Chapecoense x Juventude (11h); Criciúma x Ceará (15h30min); Ponte Preta x Guarani (18h); CRB x Vila Nova (18h15min). Série C - A 4ª rodada começa neste sábado, às 16h, com o Ypiranga, de Erechim, visitando o Altos, no Piauí. Já o São José entra em campo apenas na segunda-feira, às 20h, quando recebe o Remo, no Passo D'Areia. Série D - Dois enfrentamentos gaúchos marcam a 3ª rodada. No domingo, às 16h, no Cristo Rei, o Aimoré recebe o Caxias. Mais tarde, às 18h, o Novo Hamburgo encara o Brasil-Pel, no Estádio do Vale. Brasileirão feminino - Pela 12ª rodada, neste sábado, às 11h, as Gurias Coloradas recebem o Bahia, no Estádio do Vale. Já as Gurias Gremistas visitam o Real Brasília, às 15h, no Distrito Federal. Daniele Hypolito - A ex-ginasta recebeu alta após três semanas internada em um hospital. Ela foi diagnosticada com uma sinusite crônica que inflama os seios paranasais da face, em 24 de abril. Daniele publicou um vídeo comemorando ao lado do marido, Fábio Castro. Ela já havia sido internada em março com uma bactéria na bexiga. Tênis - Pela primeira vez desde 2004, Roland Garros não terá a presença de Rafael Nadal. Campeão 14 vezes do torneio francês, o espanhol deu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Maiorca, e confirmou sua ausência, além de anunciar que tem a intenção de encerrar a sua carreira no ano que vem. O ex-número 1 do mundo, hoje com 36 anos, sofre com uma lesão no músculo psoas (músculo na região das ancas) desde janeiro, quando teve o problema durante o Australian Open.