Com dois gols de pênalti, o América-MG derrota o Inter por 2 a 0 na Copa do Brasil

O Inter foi ao estádio Independência para encarar o América-MG pela partida de ida da Copa do Brasil. A partida desta quarta-feira (17) terminou com placar de 2 a 0, e vitória do Coelho. Os gols foram marcados por Aloísio "boi bandido". Agora, a definição fica para a partida no Beira-Rio, que ocorre no dia 31 de maio. É o quarta jogo seguido em que o Inter não marca gols.



Aos cinco minutos, Bustos cruzou e Alan Patrick cabeceou e o goleiro Pasinato fez grande defesa. Aos sete, Wanderson bateu de fora e Pasinato pegou de novo. Aos 22 minutos, o Colorado tinha 80% da posse de bola, mas criava poucas oportunidades. Aos 37, Kal cruzou rastreiro, a bola passou por keiller e Breno não conseguiu empurrar para o fundo das redes.



Aos dois minutos, Kal cruzou e Renato Marques cabeceou em direção ao gol do Inter. A bola passou raspando no travessão de Keiller. Aos seis, Renato Marque bateu de longe e Keiller segurou. Aos 14 minutos, Wanderson fez jogada individual, foi para o fundo e bateu para fora.

Aos 16, Bustos foi ao fundo e cruzou para tras. Mauricio cabeceou no canto e Pasinato segurou. Aos 18 minutos, Alan Patrick roubou a bola com falta e tocou para De Pena, ele cruzou para Mauricio dentro da área, que tocou no canto para abrir o placar. O VAR chamou o árbitro que anulou o gol. Alan Patrick tomou amarelo pela falta e, como havia tomado por reclamação no primeiro tempo, ele foi expulso da partida.



Aos 30 minutos, Marcinho bateu de fora, Keiller acompanhou, mas a bola foi para fora. Aos 32, Moledo recebeu cruzamento na entrada da área, cabeceou e Pasinato segurou. Aos 42, Pedro Henrique bateu de fora e o goleiro do Coelho pegou firme. Aos 44, De Pena deu um carrinho em Lucas Kal dentro da área e o juiz marcou pênalti. Aloísio bateu na esquerda, Keiller caiu para a direita. América-MG 1x0 Inter.

Aos 56, Aloísio recebeu dentro da área, e foi claramente puxado por Bustos. O lateral foi expulso. Pênalti. Boi bandido bateu no mesmo canto e marcou o segundo. América-MG 2x0 Inter.



América-MG 2 Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Wanderson (Ricardo Silva) e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno (Benítez) e Martinez (Alê); Mateus Gonçalves (Felipe Azevedo), Everaldo e Renato Marques (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini.



Inter 0 Keiller; Bustos, Moledo, Mercado e Thauan Lara (Nico Hernández); Baralhas (De Pena), Campanharo (Johnny) e Alan Patrick; Wanderson (Pedro henrique), Mauricio (Jean Dias) e Alemão. Técnico: Mano Menezes.



Árbitragem – Bruno Arleu de Araújo.