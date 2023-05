Pressionado, Inter volta a Minas Gerais para encarar o América-MG, pela Copa do Brasil

Inter e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30min, no Estádio Independência, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Gaúchos e mineiros voltam a repetir o duelo da edição de 2020. O confronto há três anos terminou com o Coelho como vencedor, que venceu a primeira partida, perdeu a segunda, mas levou a melhor nas penalidades. Agora, o Colorado quer utilizar sua qualidade e o peso da camisa para vencer e encaminhar a classificação.

LEIA MAIS: Mano Menezes busca reconstruir o Inter para se manter no cargo



A delegação viajou em voo fretado no começo da tarde desta terça em direção a Belo Horizonte. O zagueiro Vitão desfalca a equipe. Com uma entorse no joelho, ele já está em tratamento e deve ficar fora dos próximos dois jogos. O veterano Rodrigo Moledo deve assumir seu lugar na linha defensiva.

Nesta terça-feira, começou a circular nos bastidores, que o meio-campista Carlos De Pena está passando por um momento delicado, pois seu pai sofre com uma doença grave. O fato estaria afetando o desempenho do uruguaio dentro de campo. No entanto, ele pode aparecer no time nesta noite. Quem deve voltar a ganhar uma chance como atacante é Pedro Henrique. Foi assim que ele se destacou no Gauchão, sendo artilheiro da competição.

LEIA AINDA: Mbappé lidera ranking de atletas com menos de 25 anos mais bem pagos



Poupado na partida contra o São Paulo, Alan Patrick retorna à equipe. O camisa 10 ficou de fora devido à sequência de partidas consecutivas e sem o tempo adequado para recuperação física e muscular. A baixa de última hora foi o lateral-esquerdo Renê, com dores na coxa esquerda. Com isso, uma possível escalação para enfrentar o América pode ter Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Mercado e Thauan Lara; Baralhas, Campanharo, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique..

O América-MG passa por um mal momento na temporada. Vindo de duas derrotas e dois empates, o Coelho é o lanterna do Brasileirão com apenas um ponto conquistado em seis jogos disputados e acaba de rescindir com o lateral-direito Nino Paraíba, um dos jogadores investigados por suposta participação no esquema de manipulação de apostas. O time comandado pelo técnico Vagner Mancini sofre para conseguir resultados e é um dos piores ataques da Série A, na frente apenas do próprio Inter.