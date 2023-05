Grêmio quer a vantagem no jogo de ida diante do Cruzeiro, na Arena

O clássico dos maiores vencedores da Copa do Brasil definirá quem avança às quartas de final da competição. Pelo duelo de ida das oitavas de final do torneio, nesta quarta-feira, às 19h30min, Grêmio e Cruzeiro voltam a se enfrentar após a edição de 2017, quando a Raposa derrotou o Tricolor nos pênaltis e avançou à final. Para sair em vantagem, o técnico Renato Portaluppi quer tomar a dianteira na disputa e garantir uma vantagem antes de jogar a decisão em Minas Gerais.

Durante o treino desta terça-feira, o treinador contou com algumas novidades. O lateral-direito Fábio participou da atividade e não sentiu dores. Sendo assim, ele foi relacionado e deve ser titular contra o Cruzeiro. O outro lateral, Joao Pedro, é a outra boa notícia para o torcedor. Ele saiu do departamento médico e foi para a fisioterapia. Com a evolução no quadro clínico, ele deve retornar aos treinos leves na próxima semana.

Já o goleiro Adriel treinou entre os reservas e deve seguir nessa condição, conforme avisou Portaluppi em coletiva nesta terça. Por fim, com o afastamento de Diogo Barbosa, o jovem Cuiabano deve ser o primeiro reserva na posição.

Precisando se reencontrar com a vitória e sair na frente por uma vaga na próxima fase do torneio, o Tricolor deve ir a campo com Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

Como uma forma de reconciliação com a torcida e a direção, Portaluppi falou que errou ao pedir mais reforços e fazer julgamentos do atual grupo de atletas. "Conversei com o Guerra e com a diretoria. Me precipitei de algumas coisas que falei naquela entrevista, mas foi no sentido de tirar a responsabilidade do grupo. Eu sempre tiro a responsabilidade do grupo. Conversamos que precisamos de velocidade, mas esbarra na parte financeira", lembrou o treinador.

Enquanto isso, o Cruzeiro chega à capital gaúcha empolgado e confiante. Vindo de cinco vitorias em seis partidas e, após uma goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, o time do treinador português Pepa vive boa fase. Além disso, os mineiros não perdem para o Grêmio há mais de três anos e querem manter o tabu nesta quarta-feira. A Raposa não conta com Mateus Vital e Rafael Bilu, ambos lesionados. O jogo da volta está marcado para o dia 31 de maio, em Belo Horizonte.