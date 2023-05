Notas esportivas

Liga dos Campeões - A Inter de Milão voltou a vencer o Milan, desta vez por 1 a 0 e retornou à final da Champions depois de 13 anos. Já nesta quarta-feira, às 16h. o Manchester City recebe o Real Madrid, pelo duelo de volta, pela outra vaga na decisão. No primeiro encontro entre espanhóis e ingleses, empate em 1 a 1. Daniel Alves - Os advogados que atuam na defesa do jogador brasileiro entraram com recurso nesta terça-feira, no Tribunal de Barcelona, e voltaram a pedir a soltura do atleta sob alegação de que o risco de fuga do réu é inexistente. A ação da equipe jurídica é uma resposta a ordem do juiz de instrução, que negou a liberdade provisória do lateral-direito. De acordo com o portal Servimedia, a defesa do atleta reitera que a fuga é impensável pela "desgraça desnecessária" que tal ato poderia acarretar para os familiares de Daniel Alves. A petição tem 36 páginas. Vôlei - A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) chegaram a um acordo que diminuiu de cinco anos para 90 dias a suspensão ao jogador Wallace, do Sada Cruzeiro. Ele havia sido suspenso por três meses porque, no final de janeiro, incitou violência contra o presidente Lula. Wallace havia sido suspenso da seleção brasileira por cinco anos, mas poderá voltar em alguns meses. Além disso, a entidade terá de financiar o programa de postura ética de atletas nas redes sociais, sob a coordenação do COB. Foram retiradas outras punições à entidade e a Radamés Latari, presidente da CBV. Fórmula 1 - A forte chuva que vem atingindo a região de Emília-Romanha, na Itália, chegou ao circuito de Ímola nesta terça-feira e causou uma surpreendente evacuação do paddock, que receberá pilotos e equipes da Fórmula 1 para o GP de Emilia-Romagna a partir desta quarta. As atividades na pista começarão na sexta. O paddock do Autódromo Enzo e Dino Ferrari já estava em pleno funcionamento, visando os últimos preparos para receber os times da F-1, quando a organização do GP decidiu remover todos do local, por precaução. O circuito é margeado em parte pelo rio Santerno, que encheu nas últimas horas e até transbordou em alguns trechos.