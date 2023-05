Liga dos Campeões - Milan e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, ás 16h, pelo jogo de volta das semifinais. Na partida de ida, a Inter venceu por 2 a 0, com gols de Dzeko e Mkhitaryan. Agora, os Rossoneros precisam correr atrás do resultado se quiserem avançar à final da competição. Neymar - Após períodos de altos e baixos, e desentendimentos, o craque brasileiro deve estar de saída do Paris Saint-Germain. O diretor do clube francês, Luis Campos deve oferecer o jogador para times da Liga Inglesa, como o Manchester City, mas também há interesse do Manchester United e Chelsea. Manipulação de jogos - O Ypiranga rescindiu o empréstimo com o meio-campista Gabriel Tota, de 21 anos. O jogador havia assinado com a equipe de Erechim no mês passado e é um dos jogadores investigados por suspeita de manipulação de resultados. O clube comunicou que o acordo foi feito com o jogador e com o Juventude, para onde o atleta retorna. Tota atuou por dois jogos pelo Canarinho. Ele esteve em campo no duelo contra o Botafogo, pela Copa do Brasil e contra o América-RN, pela Série C. Homofobia - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu uma investigação nesta segunda-feira para apurar um caso de homofobia durante o clássico entre Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância (Gecradi) irá conduzir a investigação sobre o episódio. O órgão atua na identificação, prevenção e repressão de delitos de intolerância, preconceito e discriminação contra pessoas ou grupos, incluindo a homofobia. Tênis - Nesta segunda-feira, Bia Haddad derrotou a colombiana Camila Osorio Serrano, parciais de 6/3 e6/3, e avançou às quartas de final do WTA 1.000 de Roma. Agora, Bia enfrenta a ucraniana Anhelina Kalinina, nesta terça-feira, às 14h. Tênis 2 - O tenista espanhol Carlos Alcaraz foi derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan por sets diretos com parciais de 6/3 e 7/6 (4) nesta segunda-feira. Com o resultado, Alcaraz está fora do Masters 1.000 de Roma. Marozsan avança às quartas de final para encarar o croata Borna Coric, nesta terça-feira, às 14h.