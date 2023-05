Grêmio tenta reverter a má fase diante do bom momento do Cruzeiro

Nada melhor que uma vitória diante de um adversário tradicional para colocar a casa em ordem. Antes de enfrentar o maior rival no próximo domingo, o Grêmio iniciou a preparação nesta segunda-feira para receber o Cruzeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final Copa do Brasil. A partida entre os maiores vencedores da competição ocorre nesta quarta-feira, às 19h30min, na Arena. Os mineiros venceram seis vezes o torneio, um a mais que os gaúchos. Só que para sair na frente na busca por uma vaga nas quartas de final, a equipe terá quebrar uma sequência de três jogos sem vitória diante do Cruzeiro - duas derrotas e um empate.

Enquanto a Raposa briga no G-4 do Brasileirão e vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, o Grêmio se reorganiza e tenta dar ritmo de jogo aos atletas egressos do departamento médico. Os dois últimos empates em casa ainda não foram bem digeridos pela equipe e pela torcida. O desafio do técnico Renato Portaluppi é fazer o time reencontrar o bom futebol do início do ano. O volante Pepê retornou e deu qualidade ao meio-campo, mas foi substituído e realizou a aplicação de gelo no banco de reservas. O clube afirma que foi apenas um ato de prevenção do jogador.

Bitello é outro jogador que preocupa e que segue sendo observado pela equipe médica gremista. O jovem de 23 anos vem atuando com dor devido uma lesão acima do adutor da coxa, segundo contou o próprio Portaluppi, após o empate sem gols com o Fortaleza, no domingo.

Depois da partida, o vice-presidente de futebol Paulo Caleffi comentou sobre possíveis contratações na janela de transferências e pediu calma para a torcida. "Nós temos nossas carências identificadas e temos o limitador da questão financeira. Isso tem que ficar claro para nossa torcida, por isso que tanto conclamamos a associação e que busquem ajudar o clube. A situação financeira que foi encontrada pelo presidente Alberto Guerra e seu conselho de administração era preocupante. Poucas vezes o Grêmio esteve em uma situação tão delicada".

O clube decidiu afastar o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O jogador não foi relacionado para a partida contra o Fortaleza e está disponível para ser negociado. Sem intenção de utilizar o atleta na temporada, a direção procura um novo clube para encaixar o lateral-esquerdo. A intenção é não utilizá-lo para que não atinja os sete jogos no Brasileirão e fique impossibilitado de atuar por outra equipe.