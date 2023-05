Derrota para o Atlético-MG pressiona Mano Menezes no Inter

O Inter amargou sua terceira derrota seguida no Brasileirão. O time do técnico Mano Menezes foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-MG, no sábado, no Estádio Mineirão. Os gols foram marcados por Eduardo Vargas e Paulinho, com assistências de Pavón e Hulk. Apesar do resultado negativo, a atuação do clube gaúcho foi o que chamou a atenção. Com jogadores afastados, o Colorado tinha dificuldades em exercer pressão sobre o adversário, que girava a bola com facilidade até encontrar os espaços. A primeira etapa terminou com 61% de posse de bola para o clube mineiro.

O Inter criou algumas boas chances com Thauan Lara e De Pena, mas Everson impediu que a bola entrasse. Após o jogo, Mano voltou a ser questionado sobre as dificuldades em resolver os problemas da equipe. Ele demonstrou cansaço e respondeu de maneira curta: "Eu não tenho as explicações públicas, porque não quero dar. Vamos continuar trabalhando, já que esse é o único caminho para melhorar".

Além disso, o treinador afirmou que ganhou um jogador ao elogiar a atuação de Thauan Lara. "Temos um acréscimo importante de um jogador que passa e cruza bem, que é Lara. Um jogador de força que transpõe seu marcador". Por fim, Mano falou sobre a angústia do torcedor que não sabe o que esperar da equipe. "No futebol, se passa por momentos difíceis. Temos que ter capacidade e conhecimento de trabalho para resolver. Não adianta ficar prometendo muito para o torcedor, tem que fazer no campo, que é onde queremos mostrar".

Já Eduardo Coudet, técnico do Galo, falou que é muito agradecido ao Inter por ter aberto as portas para ele no Brasil, e disse que, se o futebol permitir, gostaria de voltar a treinar o Colorado.

Agora, o Inter começa a preparação para o duelo de ida diante do América-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30min.