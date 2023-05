Notas esportivas

Série B - Resultados da 6ª rodada: Vila Nova-GO 0x0 Criciúma, Avaí 1x4 Chapecoense, Juventude 0x1 Mirassol, Guarani 2x0 Sampaio Corrêa-MA, Novorizontino 0x1 CRB, Ceará 2x0 Tombense-MG, Londrina 3x0 Ponte Preta. Vitória x Atlético-GO, ABC x Botafogo-SP) e Ituano x Sport não foram concluídos até o fechamento desta edição.

Série C - No encerramento da 3ª rodada, nesta segunda-feira, às 20h, o São José, de Porto Alegre, vai até o Paraná para enfrentar o Operário-PR.

Série D - Os gaúchos foram a campo neste final de semana pela 2ª rodada. No sábado, teve Hercílio Luz-SC 1x0 Novo Hamburgo e Camboriú-SC 1x0 Aimoré. No domingo, Caxias 2x0 Concórdia-SC e Brasil-Pel 2x2 São Joseense-PR.

Futsal - A seleção brasileira feminina venceu o Paraguai por 4 a 0 e se sagrou campeã do Torneio Internacional de Xanxerê/Futsal Nations Cup, neste domingo. As jogadoras comemoram a campanha com 100% de aproveitamento e a marca de 19 gols marcados e nenhum sofrido.

Judô - A seleção brasileira conquistou duas medalhas de bronze no Campeonato Mundial do Catar. Rafael Silva e Beatriz Souza tiveram boas atuações e garantiram os resultados para o País. O Brasil fez um duelo equilibrado, mas acabou derrotado pela Geórgia pelo placar de 4 a 3 na disputa por equipes, neste domingo. O ponto final foi marcado pelo campeão mundial Luka Maisuradze, que venceu Rafael Macedo com um wazari na luta extra. A seleção não pôde contar com suas estrelas, a campeã mundial Mayra Aguiar e o medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio Daniel Cargnin, ambos lesionados.

Tênis - O sérvio Djokovic derrotou Grigor Dimitrov por 2 sets a 1 com as parciais 6/3, 4/6 e 6/1, neste domingo, e avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Roma. Djoko enfrentou Grigor em doze oportunidades e perdeu apenas uma vez.

Natação - O brasileiro Leonardo de Deus ficou em terceiro lugar na final dos 200m borboleta na primeira etapa do Circuito Mare Nostrum, neste domingo, na França. Ele terminou a prova com 1min57s18. O Brasil fechou a participação na competição com uma prata e dois bronzes.