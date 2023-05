Série B - Nesta sexta-feira tem início a 6ª rodada da competição, com Vila Nova-GO x Criciúma (19h) e Avaí x Chapecoense (21h30min). No sábado, jogam Juventude x Mirassol (16h), Guarani x Sampaio Corrêa-MA e Novorizontino x CRB (17h), Ceará x Tombense-MG (18h15min). A rodada encerra no domingo, com Londrina x Ponte Preta (15h30min), Vitória x Atlético-GO e ABC x Botafogo-SP (18h), e Ituano x Sport (20h30min). Manipulação - Os documentos das duas fases da operação Penalidade Máxima, desencadeada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), mostram que 53 jogadores brasileiros estão citados de alguma forma até o momento na investigação que apura manipulação de partidas no futebol. Esse número envolve jogadores denunciados que fizeram acordo e viraram testemunhas ou foram citados durante conversas entre os investigados no caso. São 15 atletas denunciados e que já viraram réus na Justiça de Goiás, quatro fizeram acordo com o Ministério Público e se tornaram testemunhas e outros 34 aparecem nominalmente em conversas entre os envolvidos no esquema, como os apostadores e intermediários. Manipulação 2 - O Colorado Rapids, dos EUA, afastou o meia brasileiro Max Alves por suspeita de participar de esquema de apostas. O clube informou que o jogador foi removido de todas as atividades da equipe enquanto a MLS investiga. A nota não cita nominalmente o ex-atleta do Flamengo. Daniel Alves - A jovem de 23 anos que acusa o brasileiro de agressão sexual teve medo de não ter a sua denúncia levada a sério pelas autoridades. O receio da mulher pôde ser constatado no áudio da câmera do policial que a atendeu minutos após o episódio. Trechos da conversa foram divulgados nesta quinta-feira pelo jornal La Vanguardia. O caso aconteceu no dia 31 de dezembro, na casa noturna Sutton, em Barcelona. O ex-jogador da seleção brasileira está preso preventivamente desde 20 de janeiro, na Espanha. Falecimento - Aos 29 anos, a ex-jogadora da seleção brasileira, Ana Paula Borgo morreu nesta quinta-feira, em decorrência de um câncer no estômago. Ela lutava contra a doença desde 2022. Ana teve passagens por Fluminense e Bauru.