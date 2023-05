Inter visita o Atlético-MG, em busca da reabilitação no Brasileirão

Um dia após a derrota em casa para o Athletico-PR, por 2 a 0, o Inter se reapresentou nesta quinta-feira. Os titulares contra o Furacão fizeram trabalhos regenerativos, enquanto que os reservas treinaram normalmente. No começo da tarde desta sexta-feira, a equipe viaja para Minas Gerais, onde enfrentará o Atlético-MG, de Eduardo Coudet, no sábado, às 21h, pela 6ª rodada do Brasileirão.

O treinador Mano Menezes busca remobilizar a equipe para ir atrás dos três pontos no Mineirão. A ideia é amenizar o clima no tenso do vestiário e retomar as rédeas do time. Os jogadores sentiram as vaias depois do tropeço diante dos paranaenses e houve cobrança por resultados por parte da direção.

Em coletiva, o vice-presidente de futebol, Felipe Becker, comentou: "o ambiente hoje é horrível, mas com certeza vai melhorar". Mesmo sendo apenas a quarta derrota colorada na temporada, as atuações não vêm convencendo os torcedores, que exigem melhores apresentações e resultados.

Mano pode fazer algumas mudanças, pensando na preservação de jogadores devido ao número excessivo de partidas. O lateral-direito Bustos não vem apresentando um bom futebol e pode acabar sendo substituído por Igor Gomes. No meio-campo, Alan Patrick, mais uma vez, é cotado para descansar, mesmo que o treinador tenha dito que deve seguir escalando força máxima.

Com desconforto muscular, volante Gustavo Campanharo segue em recuperação e não viaja com a delegação. Johnny também fica de fora do duelo com o Galo, pela lesão no quadril. Já o atacante Alemão treinou normalmente e é opção para atuar em Minas.

A última novidade vem do departamento de futebol. Após deixar o Corinthians na quarta-feira, o preparador físico Flávio de Oliveira deve voltar ao Inter. Ele retorna justamente quando o Colorado recebe críticas em relação ao desgaste físico dos atletas. O atual preparador, Jean Carlo Lourenço, foi desligado do Colorado.

Já a situação do técnico Mano Menezes começa a ganhar alguns questionamentos. Após ser derrotado pelo Furacão, no Beira-Rio, o time saiu de campo sob vaias da torcida. Além do resultado negativo e o fim de uma invencibilidade em casa de 27 jogos (325 dias), o Inter demonstrou um combo de falta de criatividade e posicionamento tático, o que virou os holofotes para o organizador da equipe.

Os questionamentos passam a ser sobre a capacidade de Mano tirar algo mais do atual elenco, e retornam à famosa "fadiga dos metais".