Inter faz dois em três minutos, vence Milan e fica perto da final da Champions

A Inter de Milão, em um começo avassalador, venceu o Milan por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Dzeko e Mkhitaryan, aos sete e aos dez minutos do primeiro tempo, marcaram os gols do jogo no San Siro. A Inter ainda teve um pênalti a seu favor anulado após revisão do árbitro no vídeo.

Com o 2 a 0 na ida, os Nerazurri podem até perder por um gol de diferença no duelo de volta para se classificarem para a final da Champions. Uma vitória do Milan por dois gols de diferença levará a disputa para a prorrogação.

As duas equipes jogam a partida de volta na próxima terça-feira (16), no mesmo estádio, mas com mando da Inter, a partir das 16h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

Depois de cinco minutos de equilíbrio, a Inter de Milão passou a dominar o jogo. Em três minutos, a equipe nerazurri marcou dois gols e deixou o Milan atordoado. Aproveitando o abatimento do adversário, a Inter continuou bastante ofensiva. A trave e o goleiro Maignan evitaram que a vantagem da equipe 'visitante' ficasse ainda maior.

Depois dos 25 minutos, o time treinado por Simone Inzaghi diminuiu o ritmo e deixou o Milan respirar. Mesmo assim, os Rossoneros pouco conseguiram assustar antes do intervalo.

O Milan voltou mais organizado e também mais perigoso no segundo tempo. A Inter de Milão deu espaço para o rival nos primeiros minutos e chegou a ver uma bola bater na sua trave.

Depois dos 20 minutos, no entanto, a pressão dos Rossoneros começou a ser neutralizada. Com a bola, a Inter administrou o tempo e ficou à espera de uma oportunidade para ampliar o placar, o que não aconteceu.