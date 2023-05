Sob vaias, Inter perde por 2 a 0 para o Athletico-PR pelo Brasileirão

Na noite de quarta-feira (10), o Inter recebeu o Athletico-PR no estádio Beira-Rio, para o duelo da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou derrotado por 2 a 0. O insucesso diante do Furacão pôs fim na série de 27 jogos de invencibilidade na casa colorada. Os gols foram marcados por Christian e William Bigode. Ao apito final, muitas vaias dos mais de 13 mil torcedores para a equipe de Mano Menezes.





Aos 18, Wanderson fez jogada pela lateral e trocou para Pedro Henrique na entrada da área. Ele bateu de voleio no alto e o goleiro Bento espalmou para escanteio. Aos 21, Luiz Adriano, de ótima movimentação, recebeu um lançamento longo, Bento saiu mal do gol e o centroavante tentou de cobertura, de muito longe. A bola viajou 25 metros no ar e acertou o travessão do Furacão. Grande lance do Colorado.



O Athletico-PR mantinha a bola para si, segurava o jogo, mas não avançava. Por outro lado, o Inter marcava com as linhas avançadas e tentava converter as chances que tinha. Aos 35, Alan Patrick perdeu a bola na frente da área, Vitor Roque driblou dois e cruzou para Pablo. O centroavante se desequilibrou e bateu para fora, numa das poucas chegadas efetivas dos visitantes. O Colorado apresentou um time ofensivo com apenas um volante: Baralhas. Já Campanharo, sentiu um desconforto muscular na coxa direita, e nem foi relacionado. A primeira etapa foi de boa movimentação dos donos da casa. Logo aos três minutos, Bustos avançou pela lateral e cruzou para o meio da área, mas Pedro Henrique cabeceou para fora. Quatro minutos depois, novo cruzamento de Bustos, e dessa vez foi Luiz Adriano quem usou a cabeça, mas a bola e acertou a trave. O Inter dominava a partida e ao Furacão restava se defender.

Mano mexeu no time no intervalo, sacando Renê para a entrada de Thauan Lara. Mas quem voltou mais agressivo foi o Athletico. Aos três minutos, Canobbio disputou com Bustos, levou vantagem, entrou pela lateral da área, mas errou o gol. No minuto seguinte, Vitor Roque cabeceou sobre a meta de Keiller. Aos 11, foi a vez de Kelvin cobrar uma falta próxima da área e a bola passar raspando no travessão.

O Inter só foi assustar aos 15: Wanderson cruzou rasteiro e na hora que Pedro Henrique ia bater, Fernando fechou a porta. Mias recuado e sem se impor, a equipe de Mano só foi chegar novamente aos 31 minutos. Thauan cruzou e Lucca cabeceou longe do gol.

Enquanto isso, os paranaenses foram gostando do jogo e dominando o campo de ataque. Aos 32, Canobbio avançou pela lateral, entrou na área e chutou no ângulo. Keiller espalmou para frente e a defesa tirou. Só que no minuto seguinte, Christian na entrada da área, em um lance muito parecido com o segundo gol do São Paulo, ajeitou a bola e bateu no ângulo para abrir o placar para o Furacão.

O gol matou a equipe gaúcha que ainda foi sofrer mais um, aos 50 minutos: o goleiro Bento deu um bico para frente e encontrou William Bigode, que saiu nas costas da zaga e encobriu Keiller. dando números finais no Beira-Rio.



Inter 0 Keiller; Renê (Thauan Lara), Vitão, Moledo e Bustos (Igor Gomes); Baralhas (Estevão), De Pena e Alan Patrick; Wanderson (Lucca), Pedro Henrique e Luiz Adriano (Gabriel Barros). Técnico: Mano Menezes.



Athletico-PR 2 Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura (Christian), Erick, Alex Santana (Vitor Bueno); Pablo (Santos Nascimento), Thiago Andrade (Canobbio) e Vitor Roque (William Bigode). Técnico: Paulo Turra.



Arbitragem - Bruno Arleu de Araújo.