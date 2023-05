Diante do Athletico-PR, Inter quer voltar a vencer no Brasileirão

Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 19h, o Inter recebe o Athletico-PR, pela 5ª rodada da competição. Para voltar a vencer, após a derrota para o São Paulo no último domingo, o técnico Mano Menezes pode não contar com todos os titulares à disposição. A tendência é que o treinador preserve alguns jogadores, tendo em vista a forte sequência de jogos que a equipe terá neste mês.

O volante Johnny segue de fora para tratar dores no quadril. Ele se machucou após um choque na partida contra o Goiás. O atacante Alemão é outro que não tem condições de atuar devido uma lesão muscular na coxa direita. Jogadores que estão sendo utilizados com frequência nesta temporada podem ser preservados diante do Furacão, caso do zagueiro Vitão, do meia Alan Patrick e do atacante Wanderson.

Mano pode mandar uma formação mais conservadora, com foco na marcação para encarar os paranaenses. Com isso, Baralhas pode aparecer no meio-campo ao lado de Campanharo. Uma possível escalação pode ter Keiller; Igor Gomes, Moledo (Vitão), Mercado e Renê (Thauan Lara); Baralhas, Campanharo, Mauricio, De Pena e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano (Lucca).

Fora de campo, o Independiente afirma que o Colorado deve valores por Fabricio Bustos, comprado em 2022. O time argentino utilizou a mídia local para expor a situação e diz que o clube gaúcho não pagou a segunda parcela pelo lateral. O acordo teria sido de três parcelas de € 450 mil, e o Colorado teria cumprido apenas com a primeira. A direção ameaça ir à Fifa se o Alvirrubro não realizar o pagamento. Uma possível punição com Transfer Ban impediria a apresentação de novos jogadores, como Enner Valencia.

Inclusive, o contrato com o atacante colombiano vem sendo confirmado pela imprensa turca nos últimos dias. O site TRT Spor noticiou o acordo entre as partes e deu como encaminhada a transferência.

Por fim, foram definidas as datas e horários dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Inter enfrentará o América-MG, no dia 17, às 21h30min, no Independência. O jogo de volta é no dia 31 de maio, às 21h30min, no Beira-Rio.