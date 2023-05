Notas esportivas

Liga dos Campeões - Pelo duelo de ida das semifinais, na Espanha, Real Madrid e Manchester City empataram em 1 a 1 - Vini Jr. e De Bruyne marcaram os gols da partida. Já, nesta quarta-feira, no embate italiano por um lugar na decisão, jogam Milan e Inter de Milão, às 16h, no estádio San Siro. Série B - No fechamento da 4ª rodada, nesta quarta-feira, se enfrentam Ceará x Vitória (19h) e Sport x Tombense-MG (21h30min). FGF - A Federação Gaúcha de Futebol, por meio do projeto "FGF Conecta" promove o segundo evento do ano, nesta sexta-feira, às 19h30min. O tema desta edição, que será realizada de forma on-line, é "Futebol: Treino do futuro", com o professor das licenças A e C de formação de treinadores da CBF Academy e consultor da Conmebol, Israel Teoldo. Coritiba - A direção do clube paranaense anunciou a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube para a Treecorp, gestora de investimentos em empresas. Em vídeo na rede social, oCoxa afirmou que a empresa quitará as dívidas de cerca de R$ 270 milhões, construirá um novo centro de treinaento e investirá mais de R$ 1,3 bilhão no clube. Rita Lee - Alguns clubes brasileiros prestaram homenagens em suas redes sociais após a notícia da morte da cantora. Ela possuía o título de consulesa cultural do Inter. "Hoje, o Brasil se despede da sua rainha do rock, Rita Lee, uma das figuras mais revolucionárias, questionadoras e importantes da cultura nacional", escreveu o Colorado. "Rainha do rock brasileiro, foi liberdade, irreverência e referência. Foi extraordinária, foi MUTANTE!", publicou o Grêmio. Flamengo, Corinthians, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Atlético-MG, entre outros, também fizeram menção à cantora. Judô - Atual campeã mundial, Rafaela Silva perdeu logo na estreia e está fora do Mundial de Doha, no Catar. Pela categoria 57kg, ela foi derrotada pela turca Hasret Bozkurt, que atualmente é apenas a 61ª do mundo. Como perdeu na primeira luta, Rafaela não tem direito à repescagem e deu adeus ao torneio. A adversária conseguiu um wazari e depois aplicou um Ippon na brasileira.