FGF promove webinário "Futebol: Treino do futuro"

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF), por meio do projeto “FGF Conecta” promove o segundo evento, de 2023, nesta sexta-feira (12), às 19h30min. O tema desta edição, que vai ser realizada de forma on-line, será "Futebol: Treino do futuro" com o professor das licenças A e C de formação de treinadores da CBF Academy e consultor da CONMEBOL, professor Doutor Israel Teoldo.

A mediação ficará por conta do doutor em ciências do desporto e mestre em ciência do movimento humano, professor José Cicero Moraes. A transmissão da live será aberta ao público, que poderá acompanhar através da página oficial da FGF no Facebook ou no Youtube da Federação. O encontro abordará os seguintes temas:- Foco no futuro do Futebol;- Importância deste tema;- Sustentação teórica;- Tecnologias e testes válidos confiáveis;- Aplicação prática: no treino/jogo e metodologia de treino;- Dicas finais.O encontro virtual tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos, visando o aperfeiçoamento dos processos através da troca de experiência com um profissional de alto nível do futebol brasileiro.