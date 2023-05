Arthur confirma saída do Liverpool La Liga pode ser uma opção

O meio-campista Arthur confirmou que está de saída do Liverpool e disse que o Campeonato Espanhol pode ser uma opção para a próxima temporada. "Estou pronto para um novo desafio. Espero me despedir do Liverpool jogando alguns minutos", disse em entrevista ao site Goal.



O ex-jogador do Grêmio projetou o futuro próximo na La Liga. "Eu me sinto muito bem agora. O Campeonato Espanhol pode ser uma opção para mim", disse o jogador que quer voltar a disputar o Campeonato Espanhol.

Arthur falou também sobre seu atual treinador: Jürgen Klopp. "Desde que cheguei, ele sempre me tratou muito bem. É uma honra trabalhar com ele. É um dos melhores treinadores do mundo, sempre falou bem de mim. É uma pessoa incrível e o tratamento que recebi dele sempre foi elegante e especial".



ARTHUR NO BRASIL



O meio-campista pode retornar ao Brasil e estaria negociando com o Fluminense, segundo o jornal Sport noticiou no mês passado. Arthur jogou apenas 13 minutos pelo time principal do Liverpool e chegou a figurar no time B.



Ele sofreu com lesões e não conseguiu repetir o futebol apresentado no Barcelona. Arthur tem contrato com a Juventus até junho de 2025 e está com seu futuro em aberto.