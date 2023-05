Prêmio Laureus - A estatueta de Melhor Atleta Homem do Ano ficou com o argentino Lionel Messi. A Melhor Atleta Mulher foi a corredora jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce. A seleção masculina de futebol da Argentina levou a premiação de Equipe do Ano. Já o prêmio de Revelação do Ano foi dado ao tenista espanhol Carlos Alcaraz. O Retorno do Ano foi vencido pelo futebolista Christian Eriksen, que se recuperou de um ataque cardíaco, ocorrido em 2021. A suíça Catherine Debrunner levou o prêmio de Melhor Paratleta. Desbancando a skatista Rayssa Leal, a esquiadora chinesa Eileen Gu venceu na categoria Melhor Atleta nos Esportes de Ação. Juventude - A segunda passagem do técnico Pintado não durou muito tempo. Menos de dois meses após o anúncio, o clube da Serra anunciou a demissão nesta segunda-feira, após a quarta derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. O auxiliar Fabinho Félix também deixou o time de Caxias do Sul. Thiago Carpini, que conduziu o Água Santa até a final do Paulistão 2023, é um dos mais cotados. Arthur - O volante ex-Grêmio confirmou a saída do Liverpool e a preferência por voltar ao Campeonato Espanhol. O jogador disputou apenas 13 minutos no time inglês, e chegou a participar do time B. Além da Espanha, Arthur pode retornar ao Brasil. Há uma possível negociação com o Fluminense. CRB - O pai de um jogador da categoria de base do time alagoano foi morto por torcedores da própria equipe, em Maceió. Pedro Lúcio dos Santos, 47 anos, era torcedor do CSA e foi abordado por quatro homens, que o agrediram com barras de ferro na região da cabeça. Testemunhas disseram à polícia que os agressores vestiam a camisa de uma organizada do CRB. Ele era pai de Pedro Ariel, de 15 anos, goleiro da equipe sub-17 do CRB. Pedro Lúcio havia terminado de assistir à partida do CSA contra o Confiança, na última quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, e estava em um churrasco próximo ao local. Judô - Único judoca do Brasil a ir para o tatame nesta segunda-feira, Willian Lima foi eliminado nas oitavas de final do Mundial, disputado em Doha, no Catar. O atleta da categoria até 66kg, peso meio-leve, venceu duas lutas, mas não resistiu ao francês Walid Khyar no golden score.