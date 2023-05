Notas esportivas

Série B - O Juventude voltou a perder pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Caxias do Sul foi derrotado no sábado pelo Sampaio Corrêa por 2 a 1, em São Luís. Demais resultados: Botafogo-SP 0x3 Vitória; Criciúma 2x1 Ituano; Tombense 0x1 Avaí; Mirassol 1x1 Vila Nova; Chapecoense 1x1 Novorizontino; CRB 1x1 ABC e Ponte Preta 0x0 Ceará. Hoje, às 20h, tem Atlético-GO x Londrina.

Futebol Feminino - Jogando fora de casa, as Gurias Gremistas venceram por 2 a 0 o Athletico-PR pela 10ª rodada na sexta-feira. Já as Gurias do Inter não tiveram a mesma sorte e foram superadas pelo Palmeiras, na manhã de sábado, por 2 a 1.

Copa do Mundo Feminina - A Fifa confirmou quatro candidaturas - entre elas a do Brasil - de interessados em sediar a Copa do Mundo feminina de futebol de 2027. O país terá como adversários a África do Sul e duas propostas de interesse conjunto (Bélgica, Países Baixo e Alemanha; e México e Estados Unidos). Caso seja confirmado, o Brasil será o primeiro país da América do Sul a sediar uma Copa do Mundo de Futebol Feminino. A definição da sede da Copa de 2027 ocorrerá após votação pública no Congresso da Fifa, em 17 de maio de 2024.

Vôlei - O domínio mineiro na Superliga feminina continua, mas agora com outro time. O Dentil/Praia Clube derrotou o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0 (25-22, 25-22 e 26-24), no domingo e voltou a se sagrar campeão da competição, depois de perder para as mesmas adversárias nas últimas três decisões. O título é o segundo da equipe de Uberlândia na história (o outro foi em 2017-18), aumentando para cinco o número de conquistas consecutivas de times do estado na principal competição de vôlei do País.

Tênis - Bia Haddad é campeã nas duplas do WTA de Madrid, na Espanha. Jogando ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka, a brasileira superou as norte-americanas Jessica Pegula e Coco Gauff neste domingo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.