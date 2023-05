São Paulo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo, às 16h, o Inter vai até à capital paulista para enfrentar o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é importante para o Colorado se manter no G-4 da competição. O time de Mano Menezes ocupa a 4ª colocação, com sete pontos.



O Colorado terá mais um desafio e uma provação pela frente. Mesmo tendo certo domínio nas últimas duas partidas, a equipe não vem conseguindo fazer resultados convincentes. Fora de casa, o grupo terá que provar sua força para se manter no topo da tabela.





Com técnico novo, o São Paulo busca uma remobilização. Após campanha ruim de Rogério Ceni, Dorival Júnior assumiu o comando e colocou a equipe de volta nos trilhos. Após sua entrada, o time conquistou duas vitórias e dois empates. O Colorado será o primeiro grande desafio do treinador, que quer mostrar trabalho e conquistar os três pontos para subir na tabela de classificação do Brasileirão.



PROVAVÉIS ESCALAÇÕES



São Paulo - Rafael; Rafinha, Arboleda, Franco e Caio Paulista; Neves (Rodrigo Nestor) e Pablo Maia; Araújo, Alisson e Marcos Paulo; Luciano (Calleri). Técnico: Dorival Júnior.



Inter - Keiller (John); Bustos (Igor Gomes), Moledo, Mercado e Thauan Lara; Campanharo; Mauricio, Johnny, De Pena e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.



Arbitragem - Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Bruno Boschilia e Henrique Ribeiro. O VAR será coordenado por Igor Junio Benevenuto de Oliveira.





Local: Estádio Morumbi, São Paulo (São Paulo);

Horário: às 16h (Brasília) deste domingo (7);

Transmissão: Premiere e RBSTV.