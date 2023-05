Grêmio x Bragantino: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio e Bragantino se enfrentam neste domingo (7), às 18h30min, na Arena. A partida é válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e traz de volta alguns atletas do departamento médico como atração.



Para o jogo deste domingo, o Tricolor deve ter de volta o lateral-esquerdo Reinaldo. Além disso, o volante Pepê também finaliza o tratamento e poderá ficar à disposição. O uruguaio Carballo deve voltar aos gramados no dia 10, contra o Palmeiras. Já Pedro Geromel está em estágio final de recuperação e os planos de retorno ficam para o fim de maio.

O Bragantino vem de uma derrota e um empate, e precisa somar pontos diante do Grêmio para engrenar no Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta está na 12ª posição com quatro pontos conquistados e quer vencer para se afastar da zona da degola. O duelo aconteceu entre as equipes já aconteceu 14 vezes na história, com quatro vitórias para o Tricolor, cinco empates e cinco vitórias para os paulistas.



PROVAVEIS ESCALAÇÕES



GRÊMIO - Grando; Fábio, Kannemann, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Mila e Nathan; Bitello, Vina e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

BRAGANTINO - Lucão; Luan, Eduardo, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Bruninho; Helinho, Sasha e Sorriso. Técnico: Pedro Caixinha.



ARBITRAGEM - Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente (trio mineiro). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).



SERVIÇO - GRÊMIO x BRAGANTINO:

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (Rio Grande do Sul);

Horário: às 18h30min (Brasília) deste domingo (7);

Transmissão: Premiere e SporTV.