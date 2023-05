Diante do São Paulo, no Morumbi, Inter busca se manter no G-4

Depois do empate em 2 a 2 com o Nacional-URU, pela Libertadores, o Inter teve folga nesta quinta-feira (4). Agora, o Colorado se reorganiza para viajar ao Sudeste do Brasil. No domingo, às 16h, a equipe de Mano Menezes enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do tricolor paulista, o Inter quer se manter no G-4 da competição.

O resultado foi amargo no torneio continental. Após dominar a equipe uruguaia na primeira etapa, com 73% de posse de bola, o Colorado parece que perdeu o folego no segundo tempo, deu chances ao adversário que chegou ao empate nos minutos finais do confronto.

Agora, Mano muda a chave para encarar o São Paulo, que será mais uma provação para o grupo de atletas. O time titular deve ter algumas preservações no domingo, já que Alan Patrick, Renê e Vitão apresentam sinais de desgaste físico. Depois de algumas críticas, Keiller pode deixar o gol, dando lugar a John. A linha defensiva deve ter Rodrigo Moledo e Mercado, ou ainda Nico Hernández na vaga do argentino.

No meio-campo, Campanharo pode começar jogando, já que Johnny apresenta um problema no quadril. De Pena e Mauricio devem aparecer na equipe. Já no ataque, o jovem Lucca, autor de três assistências para gol pela Libertadores, pode ganhar uma chance entre os titulares. Alemão, com dores na perna direita, pode ser preservado.

Mano voltou a pedir calma aos torcedores depois da frustração diante do Nacional-URU. Ele afirmou que há exagero na repercussão do resultado. "Não se pode mais perder ou empatar um jogo de futebol que vira um fiasco. Não podemos vender isso para o torcedor porque não é verdade. Serão jogos parelhos e decididos em detalhes", justificou.

Com técnico novo, o São Paulo busca uma remobilização. Após campanha ruim de Rogério Ceni, Dorival Júnior assumiu o comando tricolor e colocou a equipe de volta nos trilhos. Após sua entrada, o time conquistou duas vitórias e dois empates. O Colorado será o primeiro grande desafio do treinador, que quer mostrar trabalho e conquistar os três pontos para subir na tabela de classificação do Brasileirão.