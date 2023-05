Série B - A 5ª rodada inicia nesta sexta-feira com Botafogo-SP x Vitória (21h). No sábado, jogam Criciúma x Ituano (16h); Tombense-MG x Avaí, Mirassol x Vila Nova-GO e Sampaio Corrêa-MA x Juventude (18h15min); Chapecoense x Novorizontino e CRB x ABC-RN (20h30min). No domingo, se enfrentam Ponte Preta x Ceará (11h) e Sport x Guarani (19h). A rodada encerra na segunda, com Atlético-GO x Londrina (20h). Série C - Neste final de semana, os gaúchos entram em campo pela 2ª rodada. No sábado, às 19h, o São José visita o Náutico, nos Aflitos. Já no domingo, às 16h30min, no Colosso da Lagoa, o Ypiranga recebe o CSA. Série D - Na estreia da 4ª divisão, os clubes gaúchos estão no Grupo 8. No sábado, às 15h30min, o Caxias visita o São Joseense, no Paraná. No domingo, às 15h, o Brasil-Pel encara o Concórdia, em Santa Catarina. Mais tarde, às 16h, no Cristo Rei, o Aimoré recebe o Hercílio Luz-SC e, às 18h, o Novo Hamburgo enfrenta o Camboriú-SC. Bahia - Nesta quinta-feira, o presidente Guilherme Bellintani e o CEO do City Football Group, Ferran Soriano, formalizaram o acordo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que torna o time tricolor o 13º clube do Grupo City, que já investiu mais de R$ 80 milhões na montagem do atual elenco. O acordo terá validade de 90 anos, renovável, e prevê um aporte total de R$ 1 bilhão, dos quais pelo menos R$ 500 milhões serão destinados à compra de jogadores, R$ 300 milhões para o pagamento de dívidas e R$ 200 milhões para infraestrutura e outras finalidades. Fórmula 1 - O GP de Miami acontece neste final de semana, com treino de classificação, às 17h, deste sábado. Já no domingo, ocorre a largada, às 16h30min, no Miami Internacional Autodrome. Sebastian Vettel - Aposentado na Fórmula 1 desde o fim do ano passado, o alemão vai voltar a pilotar um carro da categoria em julho, no tradicional Festival de Goodwood, na Inglaterra. Ele vai assumir o comando de uma McLaren que pertenceu ao brasileiro Ayrton Senna, além de uma Williams que era de Nigel Mansell. Vôlei - A final da Superliga feminina será disputada neste domingo, às 10h, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, Minas Gerais. O time campeão sairá do duelo entre Praia Clube e o Minas, atual tricampeão.