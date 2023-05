Cruzeiro defende Wallace e ataca decisão do COB: 'Ele será perseguido eternamente?'

O Sada Cruzeiro, clube do posto Wallace, endossou a posição da defesa do jogador e atacou a decisão do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que ampliou para cinco anos a suspensão do atleta como punição por postagem em que ele sugeriu um tiro na cara no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (3), um dia depois da inédita e dura decisão do COB, o Cruzeiro disse que recebeu a decisão dos conselheiros com "perplexidade" e "incredulidade". Também classificou a nova punição ao atleta de "totalmente desproporcional e descabida" e alegou que ela é inconstitucional.

"Não estamos em uma terra sem lei, em que se pode passar por cima de tudo e de todos. Que prevaleça o bom senso. A briga política entre instituições e de egos não pode prejudicar o esporte e todo o sistema do voleibol", afirmou o Cruzeiro.

O clube mineiro entende que "todos devem questionar essa decisão descabida, que extrapola as normas e competências previstas na lei" e defende que a sociedade compreenda que a medida do COB "é uma clara intervenção pública e política no esporte brasileiro".

Na avaliação do Conselho de Ética do COB, Wallace, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e o Cruzeiro desrespeitaram os termos da punição que o órgão tinha aplicado em abril e terminaria apenas nesta quarta, porque o atleta disputou no último domingo a final da Superliga masculina de vôlei.

O documento de seis páginas, assinado pelos conselheiros Ney Bello Filho, Sami Arap, Humberto Aparecido Panzetti e Guilherme Faria da Silva, afirma que Wallace "atuou livremente em quadra quando se encontrava suspenso de suas atividades em razão de ato antiético dantes praticado, consistente em incitar a violência por meio de redes sociais, sugerindo tiros no presidente da República".