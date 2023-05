Em partida de quatro gols, Inter empata com o Nacional-URU pela Libertadores

O Inter empatou com o Nacional-URU por 2 a 2, nesta quarta-feira (3), no Beira-Rio. A igualdade na partida válida pela 3ª rodada do Grupo B deixou o Colorado na vice-liderança do Grupo B, com cinco pontos, dois atrás dos uruguaios, líderes da chave. Gabriel Mercado e De Pena marcaram para o Inter, e Zabala e Nogueira pelo Nacional. O time de Mano Menezes volta a campo pelo torneio continental no próximo dia 25, diante do Metropolitanos, em Caracas, na Venezuela.



O Inter começou esmagando o Nacional. O time uruguaio se contentava em segurar os avanços alvirrubros e buscava jogadas com lançamentos por trás da defesa colorada. Aos nove minutos, Pereiro teve uma chance dentro da área, mas acabou errando o chute.

Aos 11 minutos, o Inter pressionava no ataque. Após cobrança de escanteio de Wanderson, Mercado se abaixou e testou no meio da meta. A bola foi forte e o goleiro Rochet não conseguiu reagir. Inter 1x0 Nacional. Cinco minutos depois, Alemão roubou a bola no meio de campo e Alan Patrick bateu de lá mesmo. Rochet estava adiantado, mas a bola saiu.



Os donos da casa seguiram pressionando. Aos 20, Vitão enfiou para Maurício, que infiltrou pela ponta e bateu para o gol. Rochet espalmou para escanteio. No lance seguinte, Alemão bateu de longe e Rochet deu uma ponte para defender. Participativo e insistente, aos 23, Alemão fez linda jogada, deu uma caneta em Lozano e tocou de calcanhar para Wanderson, que passava em velocidade. Dentro da área e sozinho, ele bateu alto e desperdiçou uma grande oportunidade.



Com uma marcação ruim do time uruguaio, o Colorado tinha liberdade para criar jogadas ofensivas. Aos 27, Wanderson tocou para Alan Patrick dentro da área. O meia bateu fraco no meio do gol e Rochet segurou.



A primeira chegada mais perigosa, aos 38, o Nacional chegou ao empate: Zabala driblou três jogadores do Inter e bateu no canto de Keiller. Inter 1x1 Nacional. O time gaúcho pareceu ter perdido parte do folego e acabou dando espaço para os visitantes criarem oportunidades no ataque.



O Colorado diminuiu o ritmo na volta do vestiári, e o Nacional ganhou espaços em campo. Mesmo assim, quem começou assustando foi o time de Mano. Aos seis minutos, Mauricio bateu da entrada da área e Rochet defendeu em dois tempos. Aos 23 minutos, o uruguaio De Pena bateu falta e Rochet agarrou firme.



O Nacional criou um lance perigoso aos 35, quando Facundo enfiou para Trezza, que isolou na frente de Keiller, perdendo uma grande chance. Já que quem não faz, leva, três minutos depois, Lucca enfiou para De Pena, que, de dentro da área, tocou no canto de Rochet e colocou o Colorado na frente. Inter 2x1 Nacional.

Só que nos acréscimos, aos 46 minutos, Polenta cruzou de longe para dentro da área e Nogueira fez de peixinho. Inter 2x2 Nacional. Foi o terceiro gol marcado no tempo adicional em três jogos dos uruguaios.



Inter 2 Keiller; Renê, Vitão, Mercado e Igor Gomes (Bustos); Campanharo (Matheus Dias), De Pena, Alan Patrick, Mauricio (Lucca); Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

Nacional 2 Rochet; Lozano, Nogueira, Polenta e Cándido; Rodrigues D. (Montiel), Rodriguez Y., Trezza (Berroa), Zabala; Pereiro (Dominguez) e Ramírez (Damiani). Técnico: Álvaro Gutiérrez.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).