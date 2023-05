Notas esportivas

Libertadores - No fechamento da 3ª rodada, nesta quinta-feira, pelo Grupo A, tem Racing-ARG x Flamengo e Patronato-ARG x Melgar-PER (19h); Pelo F: Deportivo Pereira-COL x Monagas-VEN (23h); e pelo G: Libertad-PAR x Athletico-PR (21h). Sul-Americana - A 3ª rodada da fase de grupos da competição se encerra nesta quinta-feira, com o Grupo A: Botafogo x LDU-EQU (21h); E: Audax Italiano-CHI x Blooming-BOL (21h); F: Defensa y Justicia-ARG x Peñarol-URU (21h); G: Gimnasia La Plata-ARG x Goiás (19h) e Universitario-PER x Santa Fé-COL (23h); H: Fortaleza x Estudiantes de Mérida-VEN (21h). Jean Pyerre - O meia-atacante ex-Grêmio espera propostas europeias para voltar a jogar profissionalmente. O jogador de 24 anos rescindiu contrato com o Tricolor e anunciou sua aposentadoria em dezembro de 2022. Após ser impedido de jogar pelo clube turco Giresunspor, ele retornou ao Brasil e passou por um tratamento para retirar um tumor cancerígeno no testículo. O Grêmio ainda tem 10% de seus direitos econômicos. Tênis - Ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka, Bia Haddad se classificou à semifinal do WTA 1000 de Madrid. Nesta quarta, a dupla venceu a espanhola Paula Badosa e a americana Bethanie Mattek-Sands por 2 sets a 0 (7/6 e 7/5). A semifinal está marcada para sexta-feira, ainda sem horário definido. Falecimento - A velocista norte-americana Tori Bowie, campeã olímpica no Rio de Janeiro e tricampeã mundial, morreu aos 32 anos. A causa da morte não foi divulgada. A notícia foi confirmada, nesta quarta-feira, pela agência que representa a atleta. Bowie conquistou três medalhas olímpicas, todas elas na Rio 2016: ouro nos 4x100m, prata nos 100m e bronze nos 200m. Ela venceu os 100m e o revezamento 4x100m no Mundial disputado no ano seguinte, em Londres.