Grêmio testa atletas recuperados em jogo-treino

O Grêmio se reapresentou nesta terça-feira, após o descanso no feriado. Havia um evento especial para o encontro entre jogadores e sócios do clube, mas a promoção foi desmarcada devido à chuva. Os jogadores fizeram treinos leves para recuperação física e, na manhã desta quarta-feira, o técnico Renato Portaluppi comanda a equipe em um jogo-treino contra o Aimoré, no CT Luiz Carvalho.

Jogadores que retornam do departamento médico serão testados, caso de Pepê, Reinaldo, Brenno e Carballo. Eles devem ir a campo para serem observados. Caso consigam terminar o jogo, que terá dois tempos de 30 minutos, os atletas podem voltar a ser opção para a sequência do Brasileirão. Já Geromel segue com treinos com bola e apresenta boa recuperação do joelho. O zagueiro ainda precisa recuperar ritmo de jogo e não atuará contra o Aimoré. Assim como Ferreira e Villasanti, que permanecem no departamento médico.

Em relação à situação do goleiro Adriel, o presidente Alberto Guerra terá reuniões individuais com todos os envolvidos nos próximos dias. O mandatário quer resolver alguns pontos e chegar a um caminho aceitável para todas as partes. Em entrevista ao jornalista Chico Garcia, o presidente afirmou que houve exageros em relação `exposição do camisa 1. Mesmo com boatos sobre a possibilidade de Adriel não jogar mais no Tricolor, ainda não há nada definido e o resultado sairá dessas conversas.