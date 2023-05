Notas esportivas

Libertadores - Nesta quarta-feira, pela 3ª rodada da fase de grupos, se enfrentam Cerro Porteño-PAR x Bolívar-BOL (19h), Colo-colo-CHI x Boca Juniors-ARG (21h), Barcelona-EQU x Palmeiras e Atlético-MG x Alianza Lima-PER (21h30min), Independiente Medellín-COL x Metropolitanos-VEN (23h). Sul-Americana - Pela 3ª rodada do torneio, nesta quarta-feira, pelo Grupo F, às 21h, o América-MG visita o Millonarios, na Colômbia. Copa do Nordeste - Sport e Ceará voltam a se enfrentar na noite desta quarta-feira, às 21h, pelo duelo decisivo do torneio. No primeiro jogo, o time cearense venceu o Leão por 2 a 1, na Arena Castelão. A partida final será disputada na Ilha do Retiro. Série C - Dando sequência na 1ª rodada da competição, jogam América-RN x Ypiranga-RS e Brusque-SC x Amazonas FC (19h); e Paysandu-PA x Aparecidense-GO (21h30min). Vôlei - O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aumentou a suspensão do oposto Wallace, do Sada Cruzeiro, de 90 dias para cinco anos, nesta terça-feira. No entender da entidade, Wallace, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e o clube descumpriram os termos da decisão porque ele entrou em quadra no último domingo, na final da Superliga. O COB determinou que a CBV seja desligada do sistema por seis meses. Isso a impede de receber repasses financeiros, inclusive das loterias. O Conselho suspendeu por um ano Radamés Latari, presidente da CBV. Boxe - O ex-campeão mundial Deontay Wilder foi preso durante a noite de terça-feira (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos, por uma suposta posse de arma escondida. O pugilista peso-pesado foi liberado após pagar fiança na parte da manhã. Wilder foi parado pela polícia no começo da madrugada porque seu carro estaria com insulfilme ilegal nos vidros e sua placa com a visibilidade obstruída. A policia encontrou também drogas e uma pistola 9mm no carro. Tênis de mesa - A Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) promove nesta quarta-feira, o 2° Torneio Estadual da modalidade. A competição tem início às 13h30min, no Ginásio Municipal de Esportes Enxutão, em Caxias do Sul.