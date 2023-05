Diante do Nacional-URU, Inter quer a liderança do Grupo B da Libertadores

Nesta quarta-feira, Inter e Nacional, do Uruguai, duelam pela liderança do Grupo B da Libertadores da América. Pela 3ª rodada, brasileiros e uruguaios se enfrentam no estádio Beira-Rio, às 19h. Dois pontos atrás do Nacional, o time do técnico Mano Menezes tenta manter o embalo das vitórias no Campeonato Brasileiro também no torneio continental. Após enfrentarem os adversários mais frágeis da chave, agora, chegou o momento do embate entre as duas equipes mais fortes do grupo.

Após a classificação na Copa do Brasil diante do CSA, nos pênaltis, e conquistar uma vitória por placar simples no Brasileirão, contra o Goiás, o torcedor volta a ganhar confiança no time.

Nesta terça-feira (2), o Colorado conheceu seu próximo adversário na Copa do Brasil. Pelas oitavas de final, a equipe enfrentará o América-MG, com a primeira partida em Minas Gerais.

A tendência é de que Mano mantenha a formação com três atacantes. Com isso, Alemão deve seguir na equipe e Luiz Ariano no banco de reservas. Uma primeira dúvida na formação está na lateral-direita, entre Bustos e Igor Gomes. Como foi sacado no segundo tempo do triunfo sobre o Goiás, o argentino pode ser o titular nesta noite.

A outra incógnita está no meio-campo, com De Pena correndo por fora na briga por uma vaga. Uma provável escalação para enfrentar os uruguaios tem Keiller; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Campanharo, Johnny, Mauricio (De Pena), Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

O adversário vem para o jogo após uma goleada sobre o La Luz, no sábado, por 3 a 0. O time chegou a Porto Alegre nesta terça e não treinou na Capital. Em caso de vitória, o Nacional ficaria bem à frente dos outros times e encaminharia sua vaga para as oitavas de final. Mesmo sendo o atual líder do Grupo B, o time de Montevidéu deve apresentar uma postura moderada, pois o Colorado ainda é o favorito para vencer o confronto.

A partida será comandada pelo árbitro argentino Facundo Tello, auxiliado por Juan Belatti e Diego Bonfa. Silvio Trucco será o árbitro de vídeo. a transmissão é exclusiva do serviço de streaming Paramount+.