Série B - Jogos da 3ª rodada, disputados neste final de semana: Criciúma 1x0 Avaí, Vitória 2x0 Londrina, Guarani 1x0 Ituano, Sampaio Corrêa 1x3 Mirassol, Botafogo-SP 2x0 CRB, Chapecoense 1x1 Ponte Preta, Tombense 1x1 Atlético-GO, Novorizontino 0x0 Sport, ABC 1x2 Ceará e Vila Nova 1x0 Juventude. Pela 4ª rodada, ontem, teve Londrina 1x1 Criciúma. E hoje tem Ponte Preta x Botafogo-SP, CRB x Sampaio Corrêa (ambos às 19h) e Atlético-GO x Chapecoense (21h30min).

Futebol feminino - O domingo não foi bom para a Dupla no Campeonato Brasileiro. Em São Paulo, o Inter perdeu para o Santos por 2 a 1, enquanto as Gurias Gremistas foram goleadas pela Ferroviária, em casa, por 4 a 1.

Espanha - O defensor Jules Koundé, do Barcelona, teve sua mansão roubada neste sábado, enquanto jogava pelo time catalão na vitória de 4 a 0 sobre o Betis, válida pelo Campeonato Espanhol. Localizada em Sitges, em Barcelona, a residência foi invadida por ladrões, e a polícia ainda avalia a extensão do prejuízo.

Falecimento - Morreu na noite de sexta-feira o lendário lutador Robson Gracie, uma das maiores referências do jiu-jítsu brasileiro. Ele tinha 88 anos. A notícia foi confirmada pela octacampeã mundial da modalidade Kyra Gracie, neta de Robson, em publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

Fórmula 1 - A Red Bull não encontrou dificuldade para firmar mais uma dobradinha no pódio neste domingo, no GP do Azerbaijão. Sergio Pérez conquistou sua segunda vitória na temporada, a sexta na carreira, enquanto Max Verstappen ficou com a segunda colocação. Charles Leclerc (Ferrari) fechou o pódio. O segundo lugar garantiu a Verstappen a liderança do mundial de pilotos com 93 pontos, seis na frente de Sérgio Pérez. Os pilotos voltam à pista no próximo domingo, para o GP de Miami.

Skate - Os atletas brasileiros dominaram a primeira etapa do ano da Liga Mundial de Skate Street (SLS) em Chicago, nos Estados Unidos. No feminino, a atual campeã mundial Rayssa Leal conquistou o primeiro lugar, seguida pela japonesa Momiji Nishiya e a holandesa Roos Zwetloot. No masculino, Kelvin Hoefler virou o jogo na última manobra em cima do veterano Ryan Decenzo e também foi campeão. Nyjah Huston ficou em terceiro.