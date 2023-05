Poupados contra Goiás iniciam preparação para Libertadores

O Dia do Trabalhador não teve nada de feriado para boa parte dos titulares do Inter. Poupados da partida no último domingo, quando o Colorado superou o Goiás, em casa, por 1 a 0, eles estiveram no CT do Parque Gigante nesta segunda-feira, iniciando a preparação para o jogo de quarta-feira, às 19h, contra os uruguaios do Nacional, pela Libertadores da América.

O goleiro Keiller, o lateral-direito Igor Gomes, o volante Campanharo e os atacantes Alemão e Wanderson participaram normalmente da atividade com bola. Para os que atuaram em todo o jogo do final de semana, a programação foi de recuperação física. Já Aránguiz e Gabriel, que se recuperam de lesões, fizeram atividades específicas.

A partida em casa contra o Nacional é vista como decisiva para encaminhar a classificação no Grupo B da Libertadores. No momento, os uruguaios lideram o grupo, com 6 pontos em dois jogos; o Inter vem logo atrás, com 4. Assim, se o Colorado vencer no Beira-Rio, assumirá a liderança do grupo, independente do que acontecer na partida entre Independiente Medellín e Metropolitanos, que também acontece nesta quarta-feira.

Invicto no Campeonato Brasileiro, o Inter chegou a 7 pontos com a vitória sobre o Goiás, consolidando posição no bloco de cima da tabela. A partida, porém, foi difícil, com poucas situações de gol criadas pelos donos da casa. A alegria explodiu no Beira-Rio aos sete da etapa final, quando De Pena pegou rebote de escanteio e, de primeira, marcou um golaço, sacramentando a vitória.

A partida também serviu para reafirmar a posição de Mano Menezes como treinador do Inter. O técnico negou as especulações citando seu nome como possível novo comandante do Corinthians, garantindo que "não está no mercado" e que vai cumprir seu contrato com o Colorado até o fim.