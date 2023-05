Tricolor conta com volta de lesionados para a sequência do Brasileirão

A vitória de 2 a 1 sobre o Cuiabá, fora de casa, neste domingo, encerrou de forma positiva uma semana tensa para o Grêmio. Com muitos desfalques, tendo que lidar com o conflito aberto entre os representantes do goleiro Adriel e a direção gremista, e após uma classificação contra o ABC, na Copa do Brasil, que o próprio treinador Renato Portaluppi qualificou como o "pior jogo do Grêmio" sob seu comando nesta temporada, a vitória no Mato Grosso recolocou o Tricolor em uma posição confortável na tabela do Brasileirão e deu tranquilidade para uma semana cheia de trabalho para os lados da Arena.



"Vamos ter mais opções, mais gente deve sair (do departamento médico) esta semana", declarou Portaluppi na coletiva pós-jogo deste domingo. Os nomes com mais chance de aparecer no próximo compromisso, contra o Bragantino, no domingo, são Carballo e Pepê. Outros nomes, como Reinaldo e Cuiabano, também já começaram as atividades de recondicionamento físico. Geromel voltou aos treinos leves, mas vai precisar de mais tempo antes de poder estar entre os relacionados.



Mesmo com as altas recentes, o departamento médico gremista segue cheio. Diego Souza, por exemplo, foi submetido a cirurgia no joelho, deve demorar a voltar e talvez não volte a jogar com a tricolor, já que seu contrato se encerra em julho. Villasanti, com fratura no rosto, e Ferreira, com lesão na coxa, ainda ficam fora mais algumas semanas. Quanto a Rodrigo Ferreira, o lateral sequer atuou na temporada e não tem previsão de retorno, mesma situação do meia-atacante Jhonata Robert.

A vitória contra o Cuiabá, no domingo, colocou o nome do atacante Galdino novamente em evidência. O jogador, que já havia feito o gol de empate contra o ABC, no meio de semana, marcou o gol que deu a vitória ao Tricolor na Arena Pantanal, aos 22 minutos do segundo tempo. Em um jogo difícil, no qual o Grêmio passou por momentos de tensão, Vina abriu o placar para os gaúchos, com Marllon descontando ainda no primeiro tempo.