Pérez comemora vitória e Verstappen questiona decisão da Red Bull no Azerbaijão

A Red Bull não encontrou dificuldade para firmar mais uma dobradinha no pódio neste domingo (30). Sergio Pérez conquistou sua segunda vitória na temporada, a sexta na carreira e festejou por ter conseguido superar o seu companheiro de equipe, Max Verstappen, no GP do Azerbaijão.



"As coisas funcionaram para nós, conseguimos nos manter fora da ativação do DRS, o que manteve a pressão em Max. Acho que foi muito apertado entre nós, nós dois forçamos ao máximo hoje. A forma como Max me pressionou ao longo de toda a corrida foi dura, mas conseguimos mantê-lo sob controle", disse Pérez.



O mexicano conseguiu terminar na frente no GP Azerbaijão, mas revelou ter tido sorte ao sair ileso após tocar no muro. O mesmo não se pode dizer de Max Verstappen. O holandês liderava a corrida quando foi chamado para o pit stop. Um pouco antes da parada, Nyck de Vries colidiu, acionando o safety-car.



Com isso, Verstappen perdeu duas posições para Pérez e Leclerc. Na relargada, conseguiu ultrapassar o piloto da Ferrari, mas continuou atrás de seu companheiro de equipe até a bandeirada final. Insatisfeito, o holandês pediu para que a RBR reavaliasse a decisão de chamá-lo pit stop.



"Eu vi que tinha um carro parado, achei que ele (De Vries) só tinha travado. Olhando em retrospectiva, eu não consigo enxergar isso, mas é algo a revisar. Você claramente consegue ver que havia uma roda danificada, e que parecia que ele não ia dirigir de volta aos boxes, mesmo que tivesse dado ré. É algo para analisar porque, claro, isso afetou minha corrida", desabafou.



O segundo lugar no GP do Azerbaijão garantiu a Max a liderança do mundial de pilotos com 93 pontos, seis na frente de Sérgio Pérez. Os pilotos voltam à pista no próximo domingo para o GP de Miami.