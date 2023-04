Cuiabá x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio embarca em um voo fretado às 14h deste sábado (29), com destino a Cuiabá. O Tricolor deve chegar ao Mato Grosso às 15h30min, onde se prepara para enfrentar o Cuiabá, no domingo (30), às 18h30min, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Renato Portaluppi terá apenas um treino com os titulares antes da partida. O Grêmio chega incomodado após classificação com má atuação na Copa do Brasil. O próprio Renato disse em coletiva que o time foi mal contra o ABC-RN, quando empatou em 1 a 1, com gol no final. Além disso, o Tricolor precisa recuperar os pontos perdidos para o Cruzeiro. A expectativa é de um time titular bastante ofensivo, tentando buscar a vitória desde o começo do jogo. O próprio clube publicou que o lateral João Pedro teve uma distensão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda e desfalca o time no fim de semana. O Imortal se encontra na 13ª posição do Brasileirão, com três pontos conquistados.