Piloto fratura vértebra após grave acidente em corrida na terra

O piloto norte-americano da Nascar Alex Bowman fraturou uma vértebra da coluna e ficará afastado de ao menos três provas da categoria. Ele participou de uma corrida de terra em Iowa organizada por Kyle Larson, seu companheiro de equipe na Hendrick.



No meio do evento, Bowman foi atingido por um corredor e viu seu carro capotar várias vezes antes de parar fora do circuito. O grave acidente gerou uma fratura em uma vértebra do norte-americano. Ele foi levado às pressas para um hospital, mas já recebeu alta.

Bowman deve ser substituído por Josh Berry nas etapas de Dover, Kansas e Darlington da atual temporada da Nascar. Ele vai passar por um período de recuperação que vai durar por volta de um mês.



"Me envolvi em um incidente e fraturei uma vértebra. Quero dizer a todos que me sinto bem. Meu objetivo agora é me recuperar e descansar. Estar fora do carro é uma situação por qual nenhum piloto quer passar", escreveu o piloto, no Twitter. Bowman deve ser substituído pornas etapas deda atual temporada da Nascar. Ele vai passar por um período de recuperação que vai durar por volta de um mês."Me envolvi em um incidente e fraturei uma vértebra. Quero dizer a todos que me sinto bem. Meu objetivo agora é me recuperar e descansar. Estar fora do carro é uma situação por qual nenhum piloto quer passar", escreveu o piloto, no Twitter.